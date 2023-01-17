Мухтаров Кашаф Гильфанович
Место рождения
Дата рождения14.07.1896
Дата смерти27.10.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1918
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1918 по 1919
Киров, город Киров, Кировская область
Место жительства
С 1920 по 1929
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
27.10.1937
Сандармох, Карелия