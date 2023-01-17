Мухтаров Кашаф Гильфанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухтаров Кашаф Гильфанович

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Место рождения

Тавели, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.07.1896

Дата смерти

27.10.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Тавели, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1918
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1918 по 1919
Киров, город Киров, Кировская область
Место жительства
С 1920 по 1929
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
27.10.1937
Сандармох, Карелия
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