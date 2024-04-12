Оглоблина Агафья Савельевна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
01.03.1846
Сын: Оглоблин Герасим Емельянович
Отец ребёнка: Оглоблин Емельян Иванович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ефросинья Емельяновна
Отец ребёнка: Оглоблин Емельян Иванович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Елизавета Емельяновна
Отец ребёнка: Оглоблин Емельян Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно