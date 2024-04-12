Оглоблина Агафья Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОглоблина Агафья Савельевна

Оглоблина Агафья Савельевна

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.03.1846

Сын: Оглоблин Герасим Емельянович

Отец ребёнка: Оглоблин Емельян Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ефросинья Емельяновна

Отец ребёнка: Оглоблин Емельян Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Елизавета Емельяновна

Отец ребёнка: Оглоблин Емельян Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оглоблин Емельян Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close