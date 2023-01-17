Назарова Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова Анастасия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1928

Сын: Назаров Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Назаров Дмитрий Васильевич

Пушкино, Омский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клишина Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Назаров Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Леонид Дмитриевич

Отец ребёнка: Назаров Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Назаров Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаров Дмитрий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Дмитрий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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