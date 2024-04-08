Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Наталья

Мать ребёнка: Степанова Антонина Валентиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Степанова Антонина Валентиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Антонина Валентиновна

Смерть
Неизвестно

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