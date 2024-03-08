Загребин Евдоким Емельянович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Загребина Марфа ПавловнаНеизвестно г.р.
Дети
Загребин Трофим Евдокимович21.07.1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Загребина Марфа Павловна
Рождение ребёнка
21.07.1873
Сын: Загребин Трофим Евдокимович
Мать ребёнка: Загребина Марфа Павловна
Поломской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно