Загребин Евдоким Емельянович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Загребин Евдоким Емельянович

Автор
АМ
Мыльников А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
Загребина Марфа ПавловнаНеизвестно г.р.
Дети
Загребин Трофим Евдокимович21.07.1873 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Загребина Марфа Павловна

Рождение ребёнка
21.07.1873

Сын: Загребин Трофим Евдокимович

Мать ребёнка: Загребина Марфа Павловна

Поломской, Орловский уезд, Вятская губерния

Смерть
Неизвестно

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