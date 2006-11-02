Иодко (Довгард-Каспина) Бася Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1921
Дата смерти02.11.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1921
Отец: Каспин Лев Абрамович
Мать: Довгард Рахиль Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иодко Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иодко Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Иодко Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иодко Владимир
Смерть
02.11.2006