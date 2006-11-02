Иодко (Довгард-Каспина) Бася Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иодко (Довгард-Каспина) Бася Львовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1921

Дата смерти

02.11.2006

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1921

Отец: Каспин Лев Абрамович

Мать: Довгард Рахиль Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иодко Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иодко Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Иодко Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иодко Владимир

Смерть
02.11.2006
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