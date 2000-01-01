Шлейхер Роман Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти16.10.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Франц Елизавета Романовна
Мать ребёнка: Шлейхер Магдалена Ивановна
Рождение ребёнка
12.06.1937
Мать ребёнка: Шлейхер Магдалена Ивановна
Курганская область, Сафакулевский район, с. Зеньково
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Шлейхер Магдалена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шлейхер ?
Мать ребёнка: Шлейхер Магдалена Ивановна
Смерть
16.10.1938
г.Челябинск
Причина смерти: Расстрелян (репрессии)
Похороны
Неизвестно
неизвестно