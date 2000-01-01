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Шлейхер Роман Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

16.10.1938

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Франц Елизавета Романовна

Мать ребёнка: Шлейхер Магдалена Ивановна

Рождение ребёнка
12.06.1937

Сын: Шлейхер Иван Романович

Мать ребёнка: Шлейхер Магдалена Ивановна

Курганская область, Сафакулевский район, с. Зеньково
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шлейхер Магдалена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Шлейхер Магдалена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шлейхер ?

Мать ребёнка: Шлейхер Магдалена Ивановна

Смерть
16.10.1938
г.Челябинск
Причина смерти: Расстрелян (репрессии)
Похороны
Неизвестно
неизвестно
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