Федотова (Васильчева) Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Субботина (Федотова) Марина Анатольевна
Отец ребёнка: Федотов Анатолий Григорьевич
Рождение ребёнка
31.10.1965
Дочь: Лезина (Федотова) Александра Анатольевна
Отец ребёнка: Федотов Анатолий Григорьевич
Смерть
Неизвестно