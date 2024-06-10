Федотова (Васильчева) Нина Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Федотова (Васильчева) Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Субботина (Федотова) Марина Анатольевна

Отец ребёнка: Федотов Анатолий Григорьевич

Рождение ребёнка
31.10.1965

Дочь: Лезина (Федотова) Александра Анатольевна

Отец ребёнка: Федотов Анатолий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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