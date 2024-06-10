Вешняков Петр Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВешняков Петр Иванович

Вешняков Петр Иванович

Место рождения

Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1906

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вишняков Яков Петрович

Мать ребёнка: Вешнякова Екатерина Стефановна

Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Вишняков Аврамий

Мать ребёнка: Вешнякова Екатерина Стефановна

Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Вишняков Михаил Петрович

Мать ребёнка: Вешнякова Екатерина Стефановна

Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Вишняков Ефграф Петрович

Мать ребёнка: Вешнякова Екатерина Стефановна

Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.05.1877

Сын: Вишняков Иван Петрович

Мать ребёнка: Вешнякова Екатерина Стефановна

Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1906
Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.