Вешняков Петр Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вешнякова Екатерина Стефановна
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Вишняков Аврамий
Мать ребёнка: Вешнякова Екатерина Стефановна
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Вешнякова Екатерина Стефановна
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Вешнякова Екатерина Стефановна
Рождение ребёнка
28.05.1877
Мать ребёнка: Вешнякова Екатерина Стефановна
Смерть
До 1906