Валинуров Арслан
Место рожденияБашкортостан, Татышлинский р-н, д. Уядыбаш
Дата рождения1898
Дата смерти?.06.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.08.1934
Дочь: Гатина Фания Арслановна
Мать ребёнка: Валинуров Сабира Дилаверовна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Садрисламова Хания
Мать ребёнка: Валинуров Сабира Дилаверовна
д.Уядыбаш
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валинуров Сабира Дилаверовна
Смерть
?.06.1972