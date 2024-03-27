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Валинуров Арслан

Место рождения

Башкортостан, Татышлинский р-н, д. Уядыбаш

Дата рождения

1898

Дата смерти

?.06.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1934 г.р.
1936 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Башкортостан, Татышлинский р-н, д. Уядыбаш
Рождение ребёнка
03.08.1934

Дочь: Гатина Фания Арслановна

Мать ребёнка: Валинуров Сабира Дилаверовна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Садрисламова Хания

Мать ребёнка: Валинуров Сабира Дилаверовна

д.Уядыбаш
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валинуров Сабира Дилаверовна

Смерть
?.06.1972
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