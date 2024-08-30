Орлов Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Вера Харитоновна

Рождение ребёнка
11.03.1890 ст.

Дочь: (Орлова) Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Орлова Вера Харитоновна

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
17.08.1891 ст.

Сын: Орлов Лавр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.02.1896

Дочь: Орлова Ефросинья Васильевна

Мать ребёнка: Орлова Вера Харитоновна

Смерть
Неизвестно

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