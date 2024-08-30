Орлов Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Вера Харитоновна
Рождение ребёнка
11.03.1890 ст.
Дочь: (Орлова) Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Орлова Вера Харитоновна
Рождение ребёнка
17.08.1891 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1896
Дочь: Орлова Ефросинья Васильевна
Мать ребёнка: Орлова Вера Харитоновна
Смерть
Неизвестно