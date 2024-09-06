Воспенников Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воспенников Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1926

Дата смерти

14.03.1982

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1898 г.р.

Жена

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1926

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Воспенникова (Захарова) Аксинья Потаповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воспенникова (Боровикова) Мария Константиновна

Рождение ребёнка
02.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воспенникова (Боровикова) Мария Константиновна

Рождение ребёнка
03.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воспенникова (Боровикова) Мария Константиновна

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
14.03.1982

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