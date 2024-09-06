Воспенников Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1926
Дата смерти14.03.1982
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1926
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воспенникова (Боровикова) Мария Константиновна
Рождение ребёнка
03.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воспенникова (Боровикова) Мария Константиновна
Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
14.03.1982