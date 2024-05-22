Алексей Агафонов Около 1771 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Алексей Агафонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1750 г.р.

Мать

Около 1752 г.р.

Жена

Около 1776 г.р.

Дети

Около 1793 г.р.
Скрыто настройками приватности
Около 1806 г.р.
Около 1815 г.р.

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771 ст.

Отец: Агафон Максимов

Мать: Пелагея Андреева (Кондратьева?)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Акинфеева

Рождение ребёнка
Около 1793 ст.

Сын: Прокофий Алексеев

Мать ребёнка: Татьяна Акинфеева

Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна Акинфеева

Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Сын: Артемий Алексеев

Мать ребёнка: Татьяна Акинфеева

Рождение ребёнка
Около 1815 ст.

Сын: Григорий Алексеев

Мать ребёнка: Татьяна Акинфеева

Смерть
Неизвестно

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