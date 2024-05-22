Алексей Агафонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771 ст.
Отец: Агафон Максимов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Акинфеева
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.
Сын: Прокофий Алексеев
Мать ребёнка: Татьяна Акинфеева
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Татьяна Акинфеева
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Сын: Артемий Алексеев
Мать ребёнка: Татьяна Акинфеева
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.
Сын: Григорий Алексеев
Мать ребёнка: Татьяна Акинфеева
Смерть
Неизвестно