Борзов Калина Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзов Калина Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1707

Дата смерти

После 1709

Пол

Мужской

Отец

1678 г.р.

Мать

1676 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707

Отец: Борзов Михаил Филиппов

Мать: Борзова Акулина Иванова

Место жительства
1709
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп.1, д.345 (1709) | Перепись 1709 года Вотчины Саввинского монастыря села Тарханова.
Смерть
После 1709
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