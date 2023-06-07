Борзов Калина Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1707
Дата смертиПосле 1709
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707
Отец: Борзов Михаил Филиппов
Мать: Борзова Акулина Иванова
Место жительства
1709
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп.1, д.345 (1709) | Перепись 1709 года Вотчины Саввинского монастыря села Тарханова.
Смерть
После 1709