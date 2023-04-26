Шестакова Гликерия Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиДо 1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Пелагея Никитична
Отец ребёнка: Шестаков Никита Архипович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Засыпкина Татьяна Шестакова
Отец ребёнка: Шестаков Никита Архипович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Шестаков Никита Архипович
Рождение ребёнка
26.09.1864
Дочь: Ефросинья Никитична
Отец ребёнка: Шестаков Никита Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1869