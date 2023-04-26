Шестакова Гликерия Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова Гликерия Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

До 1869

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Пелагея Никитична

Отец ребёнка: Шестаков Никита Архипович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Засыпкина Татьяна Шестакова

Отец ребёнка: Шестаков Никита Архипович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Шестаков Сергей Никитич

Отец ребёнка: Шестаков Никита Архипович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
26.09.1864

Дочь: Ефросинья Никитична

Отец ребёнка: Шестаков Никита Архипович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Никита Архипович

Смерть
До 1869
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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