Лукьяненко Яков Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьяненко Яков Филиппович

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Место рождения

Лозное, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

04.03.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Лозное, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
07.08.1928

Дочь: Хвостенкова Майя Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Красная Заря, Краснозоренский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
20.03.1930

Дочь: Кирина Лилия Яковлевна

Мать ребёнка: Сосенко Антонина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сосенко Антонина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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