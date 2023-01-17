Лукьяненко Яков Филиппович
Место рождения
Дата рождения04.03.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1928
Дочь: Хвостенкова Майя Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Красная Заря, Краснозоренский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
20.03.1930
Дочь: Кирина Лилия Яковлевна
Мать ребёнка: Сосенко Антонина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно