Терехова Параскева Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерехова Параскева Алексеевна

Терехова Параскева Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терехов Николай Степанович

Отец ребёнка: Терехов Степан Иванович

Великое Поле, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терехов Степан Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close