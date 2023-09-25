Вокуева (Чупрова) Елена Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вокуева (Чупрова) Елена Семёновна

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Место рождения

Сизябск, Ижемский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

06.06.1910

Дата смерти

18.05.1989

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1910

Отец: Чупров Семён Евграфович

Мать: не указана

Сизябск, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
20.01.1936

Дочь: Ашихмина (Вокуева) Анна Максимовна

Отец ребёнка: Вокуев Максим Алексеевич

Усть-Уса, Усинск, Республика Коми
Рождение ребёнка
18.03.1938

Сын: Вокуев Алексей Максимович

Отец ребёнка: Вокуев Максим Алексеевич

Усть-Уса, Усинск, Республика Коми
Рождение ребёнка
13.03.1942

Сын: Вокуев Максим Максимович

Отец ребёнка: Вокуев Максим Алексеевич

Усть-Уса, Усинск, Республика Коми
Рождение ребёнка
26.12.1947

Сын: Вокуев Иосиф Максимович

Отец ребёнка: Вокуев Максим Алексеевич

Усть-Уса, Усинск, Республика Коми
Рождение ребёнка
20.06.1949

Сын: Вокуев Николай Максимович

Отец ребёнка: Вокуев Максим Алексеевич

Усть-Уса, Усинск, Республика Коми
Рождение ребёнка
14.11.1952

Дочь: Муравьёва (Вокуева) Светлана Максимовна

Отец ребёнка: Вокуев Максим Алексеевич

Усть-Уса, Усинск, Республика Коми
Смерть
18.05.1989
Усть-Уса, Усинск, Республика Коми

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