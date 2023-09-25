Вокуева (Чупрова) Елена Семёновна
Место рождения
Дата рождения06.06.1910
Дата смерти18.05.1989
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1910
Отец: Чупров Семён Евграфович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1936
Дочь: Ашихмина (Вокуева) Анна Максимовна
Отец ребёнка: Вокуев Максим Алексеевич
Рождение ребёнка
18.03.1938
Сын: Вокуев Алексей Максимович
Отец ребёнка: Вокуев Максим Алексеевич
Рождение ребёнка
13.03.1942
Отец ребёнка: Вокуев Максим Алексеевич
Рождение ребёнка
26.12.1947
Отец ребёнка: Вокуев Максим Алексеевич
Рождение ребёнка
20.06.1949
Сын: Вокуев Николай Максимович
Отец ребёнка: Вокуев Максим Алексеевич
Рождение ребёнка
14.11.1952
Дочь: Муравьёва (Вокуева) Светлана Максимовна
Отец ребёнка: Вокуев Максим Алексеевич
Смерть
18.05.1989