Kaplan (Valevalska) Bunya Katzenellenbogen
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1810
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Kaplan Eziekiel
Отец ребёнка: Kaplan Zelig
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Kaplan Dvasha
Отец ребёнка: Kaplan Zelig
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Kaplan Simeon Simon
Отец ребёнка: Kaplan Zelig
Рождение ребёнка
До 1830
Сын: Kaplan Zalman
Отец ребёнка: Kaplan Zelig