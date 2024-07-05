Kaplan (Valevalska) Bunya Katzenellenbogen До 1810 — найти родственников по фамилии на Familio
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Kaplan (Valevalska) Bunya Katzenellenbogen

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1810

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810

Отец: Volovelski Abraham Haim

Мать: Valevalska (Valevalska) Bogdana (Budye) Budya

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Kaplan Eziekiel

Отец ребёнка: Kaplan Zelig

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Kaplan Dvasha

Отец ребёнка: Kaplan Zelig

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Kaplan Simeon Simon

Отец ребёнка: Kaplan Zelig

Рождение ребёнка
До 1830

Сын: Kaplan Zalman

Отец ребёнка: Kaplan Zelig

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