Майорова (Грачева) Марфа Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майорова (Грачева) Марфа Яковлевна

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Место рождения

Бочкари, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

21.08.1878 ст.

Дата смерти

09.04.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бочкари, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.06.1914

Дочь: Кляшина Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Майоров Константин Георгиевич

Березово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
09.04.1964
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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