Майорова (Грачева) Марфа Яковлевна
Место рождения
Дата рождения21.08.1878 ст.
Дата смерти09.04.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1914
Дочь: Кляшина Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Майоров Константин Георгиевич
Березово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
09.04.1964
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния