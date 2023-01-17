Сафонов Борис Феоктистович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонов Борис Феоктистович

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Место рождения

Синявино, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1915

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Синявино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1942
Баренцево море, Мурманская область
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