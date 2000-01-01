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(Ненарокова) Агрипина Марковна
(Ненарокова) Агрипина Марковна
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Место рождения
Сухоречье
Дата рождения
17.06.1887
Пол
Женский
Отец
Ненароков Марк Иванович
Мать
Ненарокова Екатерина Зиновьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1887
Отец:
Ненароков Марк Иванович
Мать:
Ненарокова Екатерина Зиновьевна
Сухоречье
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