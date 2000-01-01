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(Ненарокова) Агрипина Марковна

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Место рождения

Сухоречье

Дата рождения

17.06.1887

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1887

Отец: Ненароков Марк Иванович

Мать: Ненарокова Екатерина Зиновьевна

Сухоречье
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