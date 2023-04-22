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Халиков Салават Альфирович

Место рождения

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.09.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1977

Отец: Халиков Альфир Валимухаммат улы

Мать: Халикова (Насибуллина) Надежда/Нажия Сафиулла кызы

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халикова (Глухова) Наталья Михайла кызы

Рождение ребёнка
05.01.2000

Сын: Халиков Руслан Салаватович

Мать ребёнка: Халикова (Глухова) Наталья Михайла кызы

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.06.2002

Дочь: Халикова Диляра Салаватовна

Мать ребёнка: Халикова (Глухова) Наталья Михайла кызы

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.2003

Сын: Халиков Рустем Салаватович

Мать ребёнка: Халикова (Глухова) Наталья Михайла кызы

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан

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