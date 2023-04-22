Халиков Салават Альфирович
Место рождения
Дата рождения28.09.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1977
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.2000
Сын: Халиков Руслан Салаватович
Мать ребёнка: Халикова (Глухова) Наталья Михайла кызы
Рождение ребёнка
22.06.2002
Дочь: Халикова Диляра Салаватовна
Мать ребёнка: Халикова (Глухова) Наталья Михайла кызы
Рождение ребёнка
06.10.2003
Сын: Халиков Рустем Салаватович
Мать ребёнка: Халикова (Глухова) Наталья Михайла кызы