Тельнов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тельнов Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1983

Пол

Мужской

Отец

1956 г.р.

Мать

1953 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1983

Отец: Тельнов Иван Иванович

Мать: Тельнова Любовь Николаевна

Бракосочетание
11.10.2008

Жена: скрыто настройками приватности

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
12.09.2010

Сын: Тельнов Денис Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
25.08.2016

Дочь: Тельнова Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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