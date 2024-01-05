Тельнов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1983
Отец: Тельнов Иван Иванович
Бракосочетание
11.10.2008
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.09.2010
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.08.2016
Дочь: Тельнова Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности