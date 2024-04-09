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Дмитриев Кирилл

Место рождения

д. Сареево

Дата рождения

16.03.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1851

Отец: Александров Дмитрий

Мать: (Ефимова) Матрона

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Григорьева) Матрона

Рождение ребёнка
02.01.1874

Сын: Кириллов Георгий

Мать ребёнка: (Григорьева) Матрона

Рождение ребёнка
24.05.1876

Дочь: (Кириллова) Феодосия

Мать ребёнка: (Григорьева) Матрона

Смерть
Неизвестно

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