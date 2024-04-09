Дмитриев Кирилл
Место рожденияд. Сареево
Дата рождения16.03.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1851
Отец: Александров Дмитрий
Мать: (Ефимова) Матрона
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Григорьева) Матрона
Рождение ребёнка
02.01.1874
Сын: Кириллов Георгий
Мать ребёнка: (Григорьева) Матрона
Рождение ребёнка
24.05.1876
Дочь: (Кириллова) Феодосия
Мать ребёнка: (Григорьева) Матрона
Смерть
Неизвестно