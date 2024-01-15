Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
03.01.1803
Рождение ребёнка
1803
Сын: Краснов (титов) Пётр Ларионов
Отец ребёнка: Краснов (титов) Ларион Фёдоров
Рождение ребёнка
1805
Сын: Краснов (титов) Иван Ларионов
Отец ребёнка: Краснов (титов) Ларион Фёдоров
Рождение ребёнка
16.01.1808
Сын: Краснов (титов) Павел Ларионов
Отец ребёнка: Краснов (титов) Ларион Фёдоров
Рождение ребёнка
1817
Сын: Краснов (титов) Василий Ларионов
Отец ребёнка: Краснов (титов) Ларион Фёдоров
Смерть
Неизвестно