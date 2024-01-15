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Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.01.1803

Муж: Краснов (титов) Ларион Фёдоров

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Краснов (титов) Пётр Ларионов

Отец ребёнка: Краснов (титов) Ларион Фёдоров

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Краснов (титов) Иван Ларионов

Отец ребёнка: Краснов (титов) Ларион Фёдоров

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.01.1808

Сын: Краснов (титов) Павел Ларионов

Отец ребёнка: Краснов (титов) Ларион Фёдоров

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Краснов (титов) Василий Ларионов

Отец ребёнка: Краснов (титов) Ларион Фёдоров

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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