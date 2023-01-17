Бузина (Каширина) Матрона Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузина (Каширина) Матрона Михайлова

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Место рождения

Крутое, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Крутое, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
25.01.1912

Муж: Бузин Гавриил Петров

Рождение ребёнка
12.12.1913

Дочь: Анастасия Гавриловна

Отец ребёнка: Бузин Гавриил Петров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Бузин Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Бузин Гавриил Петров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Бузин Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Бузин Гавриил Петров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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