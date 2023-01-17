Бузина (Каширина) Матрона Михайлова
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1912
Муж: Бузин Гавриил Петров
Рождение ребёнка
12.12.1913
Дочь: Анастасия Гавриловна
Отец ребёнка: Бузин Гавриил Петров
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Бузин Гавриил Петров
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Бузин Гавриил Петров
Смерть
Неизвестно