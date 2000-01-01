Перцов Павел Пантелеймонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перцов Павел Пантелеймонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перцов Пантелеймон

Мать: Перцова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спека Элла Павловна

Мать ребёнка: Перцова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перцов Валерий Павлович

Мать ребёнка: Перцова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перцова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перцова Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Перцова Татьяна

Смерть
Неизвестно
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