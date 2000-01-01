Перцов Павел Пантелеймонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Перцов Пантелеймон
Мать: Перцова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спека Элла Павловна
Мать ребёнка: Перцова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Перцова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Перцова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перцова Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Перцова Татьяна
Смерть
Неизвестно