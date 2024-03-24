Гаврильев Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1972
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1972
Отец: Гаврильев Иван Михайлович
Мать: Гаврильева Ульяна
Рождение ребёнка
10.08.1996
Дочь: Гаврильева Куннэй Петровна
Мать ребёнка: Гаврильева Лидия Федоровна
Рождение ребёнка
08.05.1999
Сын: Гаврильев Дьулустаан Петрович
Мать ребёнка: Гаврильева Лидия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гаврильева Лидия Федоровна