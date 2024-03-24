Гаврильев Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврильев Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1972

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1972

Отец: Гаврильев Иван Михайлович

Мать: Гаврильева Ульяна

Рождение ребёнка
10.08.1996

Дочь: Гаврильева Куннэй Петровна

Мать ребёнка: Гаврильева Лидия Федоровна

Рождение ребёнка
08.05.1999

Сын: Гаврильев Дьулустаан Петрович

Мать ребёнка: Гаврильева Лидия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Гаврильева Лидия Федоровна

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