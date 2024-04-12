Бердникова (Решетникова) Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердникова (Решетникова) Прасковья Михайловна

Место рождения

Старый Пьяный Бор, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Старый Пьяный Бор, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд
Бракосочетание
12.01.1840

Муж: Тимофей Карпович Бердников

Старый Пьяный Бор, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд
по жениху той же деревни удельные крестьяне Лазарь Федорович Казанцев, Савелий Алексеевич Бердников, Митрофан Герасимович Бердников по невесте того же села удельные крестьяне Яков Лукьянович, Никита ... Показать все
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Тверитина Ефимия Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Карпович Бердников

Шадрина, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд
Смерть
Неизвестно
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