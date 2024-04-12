Бердникова (Решетникова) Прасковья Михайловна
Место рождения
Дата рождения1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819 ст.
Бракосочетание
12.01.1840
по жениху той же деревни удельные крестьяне Лазарь Федорович Казанцев, Савелий Алексеевич Бердников, Митрофан Герасимович Бердников по невесте того же села удельные крестьяне Яков Лукьянович, Никита ... Показать все
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Тверитина Ефимия Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Карпович Бердников
Шадрина, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд
Смерть
Неизвестно