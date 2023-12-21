Матрона Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1872 ст.
Сын: Журавлёв Митрофан Семёнов
Отец ребёнка: Семён Филипов
Рождение ребёнка
1875 ст.
Дочь: Анисья Семёнова
Отец ребёнка: Семён Филипов
Рождение ребёнка
1879 ст.
Отец ребёнка: Семён Филипов
Рождение ребёнка
1881 ст.
Дочь: Евдокия Семёнова
Отец ребёнка: Семён Филипов
Рождение ребёнка
1889 ст.
Дочь: Екатерина Семёнова
Отец ребёнка: Семён Филипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Филипов
Смерть
Неизвестно