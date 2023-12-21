Матрона Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872 ст.

Сын: Журавлёв Митрофан Семёнов

Отец ребёнка: Семён Филипов

Рожкова, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1875 ст.

Дочь: Анисья Семёнова

Отец ребёнка: Семён Филипов

Рожкова, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1879 ст.

Сын: Журавлёв Ефим Семёнович

Отец ребёнка: Семён Филипов

Рожкова, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1881 ст.

Дочь: Евдокия Семёнова

Отец ребёнка: Семён Филипов

Рожкова, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1889 ст.

Дочь: Екатерина Семёнова

Отец ребёнка: Семён Филипов

Рожкова, Болховский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Филипов

Смерть
Неизвестно
Рожкова, Болховский муниципальный район, Орловская область
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