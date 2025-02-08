Елкина (Лестенькова) Мария Федоровна 08.07.1901 — найти родственников по фамилии на Familio

Елкина (Лестенькова) Мария Федоровна

Автор
КЧ
Чир К.

женский, родилась 08.07.1901

умерла 1987

Отец
Лестеньков Федор Данилович1859 г.р.
Мать
Лестенькова (Сухарева) Татьяна Никитична07.01.1866 г.р.
Супруги
Елкин ЕгорНеизвестно г.р.
Дети
Куракина (Лестенькова) Полина ЕгоровичНеизвестно г.р.
Соломонова (Лестенькова) Анна ЕгоровнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1901

Отец: Лестеньков Федор Данилович

Мать: Лестенькова (Сухарева) Татьяна Никитична

Выдано свидетельство №135131, 25 I 1937 г.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соломонова (Лестенькова) Анна Егоровна

Отец ребёнка: Елкин Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елкин Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куракина (Лестенькова) Полина Егорович

Отец ребёнка: Елкин Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елкин Егор

Смерть
1987

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