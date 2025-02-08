Елкина (Лестенькова) Мария Федоровна
женский, родилась 08.07.1901
умерла 1987
ОтецЛестеньков Федор Данилович1859 г.р.
МатьЛестенькова (Сухарева) Татьяна Никитична07.01.1866 г.р.
Супруги
Елкин ЕгорНеизвестно г.р.
Дети
Куракина (Лестенькова) Полина ЕгоровичНеизвестно г.р.
Соломонова (Лестенькова) Анна ЕгоровнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1901
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соломонова (Лестенькова) Анна Егоровна
Отец ребёнка: Елкин Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елкин Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куракина (Лестенькова) Полина Егорович
Отец ребёнка: Елкин Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елкин Егор
Смерть
1987
Выдано свидетельство №135131, 25 I 1937 г.