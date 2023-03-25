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Голубёвский Анатолий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1988

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1988

Отец: Голубёвский Алексей

Мать: Голубёвская Наталья

Бракосочетание
01.10.2011

Жена: скрыто настройками приватности

Дубовое, Белгородский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
27.02.2012

Сын: Голубёвский Руслан Анатольевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Развод
14.03.2014

Жена: скрыто настройками приватности

Белгород, город Белгород, Белгородская область
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