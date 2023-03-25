Голубёвский Анатолий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1988
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1988
Отец: Голубёвский Алексей
Мать: Голубёвская Наталья
Бракосочетание
01.10.2011
Жена: скрыто настройками приватности
Дубовое, Белгородский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
27.02.2012
Сын: Голубёвский Руслан Анатольевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
14.03.2014
Жена: скрыто настройками приватности