Козлов Еким Агеев
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Козлов Аггей Федоров
Мать: Козлова Улита Петрова
18 лет в 1795, 34 года в 1812 РС Терсюкская волость, село Камышевское, 1812 ГАТО (Тобольск), 154-20-195, запись 61 18 лет в 1795 г. Иоаким, живет у брата Федора Агеева с матерью Улитой Петровой МК ... Показать все
Бракосочетание
27.10.1800
Жена: Козлова Васса Трифонова
Камышевского села крестьянин Еким Агеев Козлов 1 браком сочетался октября 27 числа (1800) на крестьянской дочери Вассе Трифоновой Чащиной Тобольск 156 15 1144 1800 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Козлова Васса Трифонова
6 лет в 1812 РС Терсюкская волость, село Камышевское, 1812 ГАТО (Тобольск), 154-20-195, запись 61
Смерть
Неизвестно