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Козлов Еким Агеев

Место рождения

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Козлов Аггей Федоров

Мать: Козлова Улита Петрова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
18 лет в 1795, 34 года в 1812 РС Терсюкская волость, село Камышевское, 1812 ГАТО (Тобольск), 154-20-195, запись 61 18 лет в 1795 г. Иоаким, живет у брата Федора Агеева с матерью Улитой Петровой МК ... Показать все
Бракосочетание
27.10.1800

Жена: Козлова Васса Трифонова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Камышевского села крестьянин Еким Агеев Козлов 1 браком сочетался октября 27 числа (1800) на крестьянской дочери Вассе Трифоновой Чащиной Тобольск 156 15 1144 1800 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1806

Сын: Козлов Василей Екимов

Мать ребёнка: Козлова Васса Трифонова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
6 лет в 1812 РС Терсюкская волость, село Камышевское, 1812 ГАТО (Тобольск), 154-20-195, запись 61
Смерть
Неизвестно
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