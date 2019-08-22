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Исмагилов Альберт Растамович
Исмагилов Альберт Растамович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.02.1964
Пол
Мужской
Отец
Исмагилов Растам Абубакирович
1939 г.р.
Мать
Исмагилова (Халитова) Клара Гумеровна
1941 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1964
Отец:
Исмагилов Растам Абубакирович
Мать:
Исмагилова Клара Гумеровна
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