(Маметьева) Евдокия Севостьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Большанин Аким Демьянович
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Большанин Аким Демьянович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Большанина) Валентина Акимовна
Отец ребёнка: Большанин Аким Демьянович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Большанин Валерий Акимович
Отец ребёнка: Большанин Аким Демьянович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Большанина) Мария Акимовна
Отец ребёнка: Большанин Аким Демьянович
Рождение ребёнка
08.05.1927
Дочь: (Большанина) Елена Акимовна
Отец ребёнка: Большанин Аким Демьянович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: (Большанина) Александра Акимовна
Отец ребёнка: Большанин Аким Демьянович
Смерть
1966