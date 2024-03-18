(Маметьева) Евдокия Севостьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Маметьева) Евдокия Севостьяновна

(Маметьева) Евдокия Севостьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большанин Аким Демьянович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Большанин Иван Акимович

Отец ребёнка: Большанин Аким Демьянович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Большанин Павел Акимович

Отец ребёнка: Большанин Аким Демьянович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Большанина) Валентина Акимовна

Отец ребёнка: Большанин Аким Демьянович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Большанин Валерий Акимович

Отец ребёнка: Большанин Аким Демьянович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Большанина) Мария Акимовна

Отец ребёнка: Большанин Аким Демьянович

Рождение ребёнка
08.05.1927

Дочь: (Большанина) Елена Акимовна

Отец ребёнка: Большанин Аким Демьянович

Рождение ребёнка
1935

Дочь: (Большанина) Александра Акимовна

Отец ребёнка: Большанин Аким Демьянович

Смерть
1966

Мы используем куки для улучшения работы сайта.