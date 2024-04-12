Чернышева (Прибыткова) Татьяна Романовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прибытков Роман Евдокимович
Рождение ребёнка
24.01.1882 ст.
Дочь: Чернышева Филицата Филимоновна
Отец ребёнка: Чернышев Филимон Константинович
Рождение ребёнка
11.11.1886 ст.
Сын: Чернышев Григорий Филимонович
Отец ребёнка: Чернышев Филимон Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно