Чернышева (Прибыткова) Татьяна Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева (Прибыткова) Татьяна Романовна

Место рождения

Тундриха, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прибытков Роман Евдокимович

Мать: не указана

Тундриха, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.01.1882 ст.

Дочь: Чернышева Филицата Филимоновна

Отец ребёнка: Чернышев Филимон Константинович

Тундриха, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.11.1886 ст.

Сын: Чернышев Григорий Филимонович

Отец ребёнка: Чернышев Филимон Константинович

Тундриха, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышев Филимон Константинович

Смерть
Неизвестно
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