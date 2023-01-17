Рыков Алексей Иларионович
Место рождения
Дата рождения1798 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1798 ст.
Отец: Рыков Иларион Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825 ст.
Мать ребёнка: Рыкова Матрона Николаевна
Слободка Огибная Волчанского уезда Слободской-Украинской губернии.
Рождение ребёнка
1830 ст.
Мать ребёнка: Рыкова Матрона Николаевна
Слободка Огибная Волчанского уезда Слободской-Украинской губернии.
Место жительства
С 1855
по предписанию Харьковской Палаты Государственных Имуществ от 31 марта 1855 года зачислен в Бердянские мещане.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно