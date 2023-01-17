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Рыков Алексей Иларионович

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Место рождения

Ольховатка, Харківська область

Дата рождения

1798 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.

Отец: Рыков Иларион Михайлович

Мать: не указана

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1825 ст.

Сын: Рыков Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Рыкова Матрона Николаевна

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Слободка Огибная Волчанского уезда Слободской-Украинской губернии.
Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Рыков Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Рыкова Матрона Николаевна

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Слободка Огибная Волчанского уезда Слободской-Украинской губернии.
Место жительства
С 1855
по предписанию Харьковской Палаты Государственных Имуществ от 31 марта 1855 года зачислен в Бердянские мещане.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыкова Матрона Николаевна

Смерть
Неизвестно
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