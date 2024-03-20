(Götz) Ingeborg Channa
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Götz ?
Мать: Götz Adela
Бракосочетание
?.10.1934
ברלין גרמניה
הנישואים נערכו למען היתר ויזה לעליה לישראל
Развод
10.09.1941
מחוז הדרום
בפועל היו הגרושים ב-1935 מיד עם הגעתם לארץ. (התעודה הוצאה יותר מאוחר)
Бракосочетание
27.02.1942
ראשון לציון ישראל
Смерть
Неизвестно