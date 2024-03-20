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(Götz) Ingeborg Channa

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1882 г.р.

Муж

1913 г.р.
1920 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Götz ?

Мать: Götz Adela

Бракосочетание
?.10.1934

Муж: Zacharias Ckurt ראובן

ברלין גרמניה
הנישואים נערכו למען היתר ויזה לעליה לישראל
Развод
10.09.1941

Муж: Zacharias Ckurt ראובן

מחוז הדרום
בפועל היו הגרושים ב-1935 מיד עם הגעתם לארץ. (התעודה הוצאה יותר מאוחר)
Бракосочетание
27.02.1942

Муж: Hoschander צבי Hoschander Hermann

ראשון לציון ישראל
Смерть
Неизвестно
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