Ситухина (Антошина) Татьяна Валентиновна
женский, родилась Неизвестно
ОтецАнтошин Валентин ДмитриевичНеизвестно г.р.
Дети
Ситухин СергейНеизвестно г.р.
Суханова (Ситухина) ОльгаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Антошин Валентин Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ситухин Сергей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суханова (Ситухина) Ольга
Отец ребёнка: не указан