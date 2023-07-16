Ситухина (Антошина) Татьяна Валентиновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Ситухина (Антошина) Татьяна Валентиновна

Автор
ИК
Киреева И.

женский, родилась Неизвестно

Отец
Антошин Валентин ДмитриевичНеизвестно г.р.
Дети
Ситухин СергейНеизвестно г.р.
Суханова (Ситухина) ОльгаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антошин Валентин Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситухин Сергей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суханова (Ситухина) Ольга

Отец ребёнка: не указан

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