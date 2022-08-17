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Бархатова Александра Агапеевна

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Место рождения

Туекта Онгудайского района

Дата рождения

1925

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Туекта Онгудайского района
Рождение ребёнка
08.08.1944

Дочь: Бархатова Августина Васильевна

Отец ребёнка: Бархатов Василий Николаевич

Туекта Онгудайского района
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бархатов Василий Николаевич

Смерть
1990
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