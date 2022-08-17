Бархатова Александра Агапеевна
Место рожденияТуекта Онгудайского района
Дата рождения1925
Дата смерти1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Туекта Онгудайского района
Рождение ребёнка
08.08.1944
Дочь: Бархатова Августина Васильевна
Отец ребёнка: Бархатов Василий Николаевич
Туекта Онгудайского района
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1990