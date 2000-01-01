Прокофьев Иоанн Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прокофий Дмитриев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1887
Дочь: Екатерин Иоанновна
Мать ребёнка: Прокофьева Елена Константиновна
Рождение ребёнка
13.01.1892
Сын: Прокофьев Василий Иоаннович
Мать ребёнка: Прокофьева Елена Константиновна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Мария Иоанновна
Мать ребёнка: Прокофьева Елена Константиновна
Рождение ребёнка
21.10.1894
Сын: Прокофьев Александр Иоаннович
Мать ребёнка: Прокофьева Елена Константиновна
Рождение ребёнка
23.05.1900
Дочь: Антонина Иоанновна
Мать ребёнка: Прокофьева Елена Константиновна
Рождение ребёнка
26.05.1903
Дочь: Анна Иоанновна
Мать ребёнка: Прокофьева Елена Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокофьев Сергей Иоанович
Мать ребёнка: Прокофьева Елена Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокофьев Павел Иоаннович
Мать ребёнка: Прокофьева Елена Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно