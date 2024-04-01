Корюкова Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степан Прокопьевич
Отец ребёнка: Корюков Прокопий Пантелеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саша Прокопьевич
Отец ребёнка: Корюков Прокопий Пантелеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корюкова Николай Прокопьевич
Отец ребёнка: Корюков Прокопий Пантелеевич
Работа или профессия
Неизвестно