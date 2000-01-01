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Ерёмина Дарья Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: Ерёмин Константин Ефимович

Рождение ребёнка
До 1875

Дочь: Мария Константиновна

Отец ребёнка: Ерёмин Константин Ефимович

Рождение ребёнка
15.08.1877 ст.

Дочь: Наталия Константиновна

Отец ребёнка: Ерёмин Константин Ефимович

Рождение
1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерёмин Константин Ефимович

Смерть
После 1858
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