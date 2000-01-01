Ерёмина Дарья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Екатерина Константиновна
Отец ребёнка: Ерёмин Константин Ефимович
Рождение ребёнка
До 1875
Дочь: Мария Константиновна
Отец ребёнка: Ерёмин Константин Ефимович
Рождение ребёнка
15.08.1877 ст.
Дочь: Наталия Константиновна
Отец ребёнка: Ерёмин Константин Ефимович
Рождение
1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858