Болбот Виктория — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болбот Виктория

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

После 1806

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1750 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болбот Казимир

Место жительства
Неизвестно
Бояры, Свислочский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: (Болбот) Виктория

Отец ребёнка: Болбот Казимир

Рождение ребёнка
27.08.1810

Сын: Болбот Балтромей

Отец ребёнка: Болбот Казимир

Бояры, Свислочский район, Гродненская область
Смерть
После 1806

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