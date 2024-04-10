Болбот Виктория
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиПосле 1806
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Болбот Казимир
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: (Болбот) Виктория
Отец ребёнка: Болбот Казимир
Рождение ребёнка
27.08.1810
Сын: Болбот Балтромей
Отец ребёнка: Болбот Казимир
Смерть
После 1806