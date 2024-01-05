Милюшина (Девятиярова) Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1979
Рождение ребёнка
04.11.2011
Отец ребёнка: Милюшин Павел Александрович
Рождение ребёнка
26.11.2013
Отец ребёнка: Милюшин Павел Александрович
Рождение ребёнка
02.10.2016
Сын: Милюшин Константин Павлович
Отец ребёнка: Милюшин Павел Александрович
Рождение ребёнка
24.12.2020
Отец ребёнка: Милюшин Павел Александрович
Бракосочетание
Неизвестно