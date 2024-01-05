Милюшина (Девятиярова) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милюшина (Девятиярова) Ольга Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1979

Отец: Девятияров Владимир Демьянович

Мать: Девятиярова Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
04.11.2011

Сын: Милюшин Филипп Павлович

Отец ребёнка: Милюшин Павел Александрович

Рождение ребёнка
26.11.2013

Сын: Милюшин Михаил Павлович

Отец ребёнка: Милюшин Павел Александрович

Рождение ребёнка
02.10.2016

Сын: Милюшин Константин Павлович

Отец ребёнка: Милюшин Павел Александрович

Рождение ребёнка
24.12.2020

Сын: Милюшин Виктор Павлович

Отец ребёнка: Милюшин Павел Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милюшин Павел Александрович

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