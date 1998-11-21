Иванов Иван Максимович
Место рождения
Дата рождения05.01.1916
Дата смерти21.11.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1916
Отец: Иванов Максим Семёнович
Мать: Иванова Варвара Петровна
Рождение ребёнка
29.08.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Клавдия Сергеевна
Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Военная награда
01.01.1944
Награждён Орденом Красной Звезды
Военная награда
09.05.1945
Награждён медалью: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.11.1998