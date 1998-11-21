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Иванов Иван Максимович

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Место рождения

Косачевка, Шумячский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.01.1916

Дата смерти

21.11.1998

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

Около 1900 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1916

Отец: Иванов Максим Семёнович

Мать: Иванова Варвара Петровна

Косачевка, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.08.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Клавдия Сергеевна

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Военная награда
01.01.1944
Награждён Орденом Красной Звезды
Военная награда
09.05.1945
Награждён медалью: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Клавдия Сергеевна

Смерть
21.11.1998
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