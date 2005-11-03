Лобанов Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1947
Дата смерти03.11.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1947
Отец: Лобанов Иосиф
Мать: Лобанова Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
03.11.2005
Похороны
Неизвестно