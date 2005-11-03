Лобанов Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанов Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1947

Дата смерти

03.11.2005

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1947

Отец: Лобанов Иосиф

Мать: Лобанова Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Фоки, Чайковский, Пермский край
Смерть
03.11.2005
Похороны
Неизвестно
Фоки, Чайковский, Пермский край
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