Семенова (Дмитриева) Евдокия Яковлевна
Место рожденияМалое Микушкино
Дата рождения27.07.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1915
Отец: Дмитриев Яков Федорович
Мать: Дмитриева Мария Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенов Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенова Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Андреевич
Бракосочетание
18.04.1941
Большое Микушкино, Исаклинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.09.1949
Дочь: Костина (Семенова) Матрена Дмитриевна
Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Андреевич
Смерть
Неизвестно