Семенова (Дмитриева) Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Дмитриева) Евдокия Яковлевна

Место рождения

Малое Микушкино

Дата рождения

27.07.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1915

Отец: Дмитриев Яков Федорович

Мать: Дмитриева Мария Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Андреевич

Бракосочетание
18.04.1941

Муж: Семенов Дмитрий Андреевич

Большое Микушкино, Исаклинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.09.1949

Дочь: Костина (Семенова) Матрена Дмитриевна

Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Андреевич

Смерть
Неизвестно

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