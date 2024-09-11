Дубровский Андриан Иванович
Место рождения
Дата рождения20.08.1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1824 ст.
Отец: Дубровский Иван
№ 83. 20 августа 1824 г. рожден. Деревни Верхняя Почитанка кре-стьянина Ивана Дубровский сын Андриан Пленка # 007470255 кадр 1063
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно