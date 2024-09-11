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Дубровский Андриан Иванович

Место рождения

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

20.08.1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1824 ст.

Отец: Дубровский Иван

Мать: Дубровская Анна Яковлевна

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
№ 83. 20 августа 1824 г. рожден. Деревни Верхняя Почитанка кре-стьянина Ивана Дубровский сын Андриан Пленка # 007470255 кадр 1063
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

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